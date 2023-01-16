16 января
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Происшествия

Надувную лодку с веслами украл у своей тещи сибиряк

Из садового домика 66-летней жительницы Железногорска (Красноярский край) похитили лодку стоимостью 25 тыс. рублей, сообщает ГУ МВД по региону.

Уголовное дело.
Уголовное дело.
открытые источники (CC0)

В ходе осмотра на месте происшествия полицейские с входной двери помещения изъяли замок, следы обуви, оставленные на участке. А также другие доказательства.

По словам потерпевшей, ежедневно она приезжает с супругом кормить собаку, которая охраняет территорию.

Пропажу надувной лодки, которую покупали несколько лет назад за 36 тыс. рублей (с учетом износа супруги оценили похищенное имущество в 25 тыс. рублей) заметил муж пенсионерки в один из дней их приезда в домик.

В течение суток установили личность подозреваемого. Им оказался 25-летний сожитель дочери потерпевшей, не имевший стабильного заработка. В свой день рождения он решил поправить свое материальное положение.

По информации ведомства, задержанный договорился со знакомым о продаже резиновой лодки за 5 тыс. рублей. Он заверил покупателя, что имущество принадлежит ему и низкая цена установлена из-за срочности в деньгах.

Они договорились и отправились на участок, где сибиряк хорошо ориентировался. Обвиняемый открыл садовый домик, из которого вынес чужую лодку, и получил обещанную сумму.

Подозреваемый узнал об обращении родных сожительницы в полицию, забрал у знакомого проданную лодку и привез ее в квартиру. Резиновую лодку вернули потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащего поведения.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее пьяный сибиряк украл пакет кофе в магазине, а потом прилег на пол и уснул.

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