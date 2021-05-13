«Наговорил, что инвалид»: зачинщик смертельной драки на Старом базаре в Барнауле дал показания

12 мая суд допросил одного из главных свидетелей смертельной драки на Старом базаре Дмитрия Лопатина, из-за которого погибший Павел Рохлов ввязался в потасовку, сообщил « Толк ».

По словам Лопатина, он приехал в бар, купил бутылку вина, выпил половину или чуть больше, быстро опьянел. Сначала он вступил в словесную перепалку с другой компанией из-за того, что сделал замечание парню по поводу его «грязных волос».

Затем он стал звать на танец сестру жены погибшего Светланы Рохловой.

«Я предложил ей потанцевать. Она отказала, после чего я отошел в сторону», — утверждает Дмитрий Лопатин.

Массовая драка в Барнауле. кадр из видео.

После танца Лопатин захотел познакомиться и «оказывал знаки внимания» Лилии Ворогушиной, которая сопровождала обвиняемого Михаила Старцева в тот вечер.

«Старцев осадил меня, дал понять, чтобы я отстал. Я точно не помню, что конкретно он мне сказал, но помню, что счел это грубым. После этого я подошел к своей машине, на которой приехал, и достал из багажника трость около 5 см в диаметре с каучуковым наконечником», — говорит свидетель.

Он увидел, как Старцев приближается и, «чтобы обезопасить себя», начал размахивать тростью и несколько раз ударил обвиняемого.

Драка на Старом базаре в Барнауле. кадр из видео.

Во время потасовки к ним подбежали двое мужчин, кто-то из них оттащил Старцева. В это же время подбежали Рохлова и ее сестра.

«У них завязался конфликт с девушками из компании Старцева. Я в это время стоял в стороне, но видел, как Рохлов ударил или толкнул Ворогушину, а затем последовал удар Старцева. После этого Рохлов упал и больше не подавал признаков жизни. Я подошел к Старцеву и спросил, зачем он это сделал, но он не ответил», — сообщил свидетель.

На этом конфликт не закончился. Лопатин снова затеял драку со Старцевым.

Светлана Рохлова стала снимать происходящее, а потом, по словам свидетеля, села за руль и начала «беспорядочно кружить по парковке, пытаясь на кого-то наехать, пока не застряла на бордюре, после чего ее смогли вытащить сотрудники полиции».

Драка на Старом базаре. Скриншот видео «Россия-1»

В самых первых показаниях Дмитрий Лопатин утверждал, что является инвалидом после ДТП, потом признался, что инвалидность на момент драки с него была снята. Как оказалось, это все неправда.

«Я понимал, что мои действия были не совсем законны, и хотел себя обезопасить от возможных последствий. Испугался, поэтому и наговорил, что инвалид. Плюс я еще фактически был пьян на момент первого допроса», — объяснил свидетель.

Он добавил, что не считал, что ему что-то угрожает, Старцева не боялся, о помощи никого не просил.

Напомним, потасовка произошла в ночь на 27 июля 2020 года. 40-летний барнаулец Павел Рохлов хотел разнять драку, но погиб из-за удара по голове.