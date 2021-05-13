«Наговорил, что инвалид»: зачинщик смертельной драки на Старом базаре в Барнауле дал показания

По словам Лопатина, он приехал в бар, купил бутылку вина, выпил половину или чуть больше, быстро опьянел. Сначала он вступил в словесную перепалку с другой компанией из-за того, что сделал замечание парню по поводу его «грязных волос».
Затем он стал звать на танец сестру жены погибшего Светланы Рохловой.
«Я предложил ей потанцевать. Она отказала, после чего я отошел в сторону», — утверждает Дмитрий Лопатин.
После танца Лопатин захотел познакомиться и «оказывал знаки внимания» Лилии Ворогушиной, которая сопровождала обвиняемого Михаила Старцева в тот вечер.
«Старцев осадил меня, дал понять, чтобы я отстал. Я точно не помню, что конкретно он мне сказал, но помню, что счел это грубым. После этого я подошел к своей машине, на которой приехал, и достал из багажника трость около 5 см в диаметре с каучуковым наконечником», — говорит свидетель.
Он увидел, как Старцев приближается и, «чтобы обезопасить себя», начал размахивать тростью и несколько раз ударил обвиняемого.
Во время потасовки к ним подбежали двое мужчин, кто-то из них оттащил Старцева. В это же время подбежали Рохлова и ее сестра.
«У них завязался конфликт с девушками из компании Старцева. Я в это время стоял в стороне, но видел, как Рохлов ударил или толкнул Ворогушину, а затем последовал удар Старцева. После этого Рохлов упал и больше не подавал признаков жизни. Я подошел к Старцеву и спросил, зачем он это сделал, но он не ответил», — сообщил свидетель.
На этом конфликт не закончился. Лопатин снова затеял драку со Старцевым.
Светлана Рохлова стала снимать происходящее, а потом, по словам свидетеля, села за руль и начала «беспорядочно кружить по парковке, пытаясь на кого-то наехать, пока не застряла на бордюре, после чего ее смогли вытащить сотрудники полиции».
В самых первых показаниях Дмитрий Лопатин утверждал, что является инвалидом после ДТП, потом признался, что инвалидность на момент драки с него была снята. Как оказалось, это все неправда.
«Я понимал, что мои действия были не совсем законны, и хотел себя обезопасить от возможных последствий. Испугался, поэтому и наговорил, что инвалид. Плюс я еще фактически был пьян на момент первого допроса», — объяснил свидетель.
Он добавил, что не считал, что ему что-то угрожает, Старцева не боялся, о помощи никого не просил.
Напомним, потасовка произошла в ночь на 27 июля 2020 года. 40-летний барнаулец Павел Рохлов хотел разнять драку, но погиб из-за удара по голове.