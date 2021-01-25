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Происшествия

Наивный алтайский пенсионер потерял полмиллиона на фондовой бирже

Почти 500 тыс. рублей лишился пожилой житель Барнаула, желая заработать на фондовой бирже. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Торги на бирже.
Торги на бирже.
СС0

79-летнего мужчину привлек приличный заработок на фондовой бирже. С ноября 2020 по январь 2021 года он внес 21 755 рублей на депозитный счет, все это время общался с неизвестным, который представился биржевым аналитиком.

Накануне аналитик сообщил пенсионеру, что тот заработал крупную сумму. Для вывода ее со счетов необходимо оплатить различные расходы, среди которых — комиссия, налог, страховка и прочее.

«Доверчивый мужчина несколькими переводами вносил на счет своего электронного кошелька денежные средства. После каждого перевода потерпевший сообщал злоумышленникам поступающие ему смс-коды», — рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Сумма причиненного ущерба составила 436 755 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

Ранее аналогичный случай произошел с 82-летней пенсионеркой. Она «подарила» биржевым мошенникам 3 млн рублей, которые копила с 1960-х годов.

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