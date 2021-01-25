Наивный алтайский пенсионер потерял полмиллиона на фондовой бирже

79-летнего мужчину привлек приличный заработок на фондовой бирже. С ноября 2020 по январь 2021 года он внес 21 755 рублей на депозитный счет, все это время общался с неизвестным, который представился биржевым аналитиком.
Накануне аналитик сообщил пенсионеру, что тот заработал крупную сумму. Для вывода ее со счетов необходимо оплатить различные расходы, среди которых — комиссия, налог, страховка и прочее.
«Доверчивый мужчина несколькими переводами вносил на счет своего электронного кошелька денежные средства. После каждого перевода потерпевший сообщал злоумышленникам поступающие ему смс-коды», — рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Сумма причиненного ущерба составила 436 755 рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».
Ранее аналогичный случай произошел с 82-летней пенсионеркой. Она «подарила» биржевым мошенникам 3 млн рублей, которые копила с 1960-х годов.