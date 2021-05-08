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Происшествия

Накануне Дня Победы вандалы повредили военный мемориал в Краснодарском крае

В городе Туапсе Краснодарского края от рук неизвестных вандалов пострадал мемориал Комсомольской стойкости на горе Семашко, посвященный героям Великой Отечественной войны. Об этом, со ссылкой на региональный следком, сообщило информагентство Regnum.ru.

Вечный огонь.
Вечный огонь.
pixabay.com.

На сайте уточняется, что злоумышленники разбили памятные таблички мемориала, который был установлен в честь Туапсинской оборонительной операции 1942 года.

Поврежденные таблички обнаружили туристы. Они-то и сообщили об акте вандализма в отделение полиции.

РИА Новости подчеркнули, что информация о разрушении мемориала появилась в СМИ вечером в пятницу.

«Разбиты памятные таблички мемориала, который был установлен в честь Туапсинской оборонительной операции 1942 года, являвшейся составной частью битвы за Кавказ», — сказано в сообщении.

Происшествие вызвало большой общественный резонанс. Региональное ведомство намерено передать материалы дела для проверки данного инцидента из органов полиции в следственный комитет для принятия процессуального решения.

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