Накануне Дня Победы вандалы повредили военный мемориал в Краснодарском крае

На сайте уточняется, что злоумышленники разбили памятные таблички мемориала, который был установлен в честь Туапсинской оборонительной операции 1942 года.
Поврежденные таблички обнаружили туристы. Они-то и сообщили об акте вандализма в отделение полиции.
РИА Новости подчеркнули, что информация о разрушении мемориала появилась в СМИ вечером в пятницу.
«Разбиты памятные таблички мемориала, который был установлен в честь Туапсинской оборонительной операции 1942 года, являвшейся составной частью битвы за Кавказ», — сказано в сообщении.
Происшествие вызвало большой общественный резонанс. Региональное ведомство намерено передать материалы дела для проверки данного инцидента из органов полиции в следственный комитет для принятия процессуального решения.