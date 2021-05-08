Накануне Дня Победы вандалы повредили военный мемориал в Краснодарском крае

В городе Туапсе Краснодарского края от рук неизвестных вандалов пострадал мемориал Комсомольской стойкости на горе Семашко, посвященный героям Великой Отечественной войны. Об этом, со ссылкой на региональный следком, сообщило информагентство Regnum.ru .

На сайте уточняется, что злоумышленники разбили памятные таблички мемориала, который был установлен в честь Туапсинской оборонительной операции 1942 года.

Поврежденные таблички обнаружили туристы. Они-то и сообщили об акте вандализма в отделение полиции.

РИА Новости подчеркнули, что информация о разрушении мемориала появилась в СМИ вечером в пятницу.

«Разбиты памятные таблички мемориала, который был установлен в честь Туапсинской оборонительной операции 1942 года, являвшейся составной частью битвы за Кавказ», — сказано в сообщении.

Происшествие вызвало большой общественный резонанс. Региональное ведомство намерено передать материалы дела для проверки данного инцидента из органов полиции в следственный комитет для принятия процессуального решения.