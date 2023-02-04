Наказали альфонса, укравшего золотые украшения у жительницы Барнаула

Алексей Суровегин стал известен тем, что обманывал исключительно женщин и выманивал у них деньги под видом богатого бизнесмена. Потерпевшие заявляют, что он украл у них миллионы рублей. Однако уголовное дело по данным фактам не заведено.
Осудили 29-летнего «альфонса» за кражу ювелирных украшений своей знакомой — золотого браслета и цепочки. Потерпевшая оставила их на съемной квартире Суровегина, с которым была знакома, а обвиняемый сдал их в ломбард.
Часть украденного подсудимый отдал в начале заседания. По словам адвоката, он уже вернул 20 тыс. рублей.
Суд приговорил обвиняемого к двух годам лишения свободы условно и обязал выплатить потерпевшей 77 тыс. рублей.
Смягчающими обстоятельствами стали признание подсудимого, его содействие следствию и наличие у него маленького ребенка. Сторона обвинения попросила учесть нарушение молодым человеком подписки о невыезде и угрозы потерпевшей — якобы он просил ее изменить показания.
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