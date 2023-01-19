Наказали водителя барнаульской маршрутки, который высаживал пассажиров на проезжей части

Наказали водителя маршрутки, который высаживал людей на проезжей части в Барнауле.

Впервые об инциденте сообщил «Инцидент Барнаул» 12 января. В опубликованном ролике можно было увидеть, как люди заходят в маршрутный автобус прямо на проезжей части, где еще ехали другие автомобили.

Очевидец сообщил, что увидел нарушение на пересечении улицы Партизанской и проспекта Красноармейского. По его словам, это был маршрутный автобус № 41.

Сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя — им оказался 42-летний мужчина. Он полностью признал свою вину.

В отношении водителя составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.23 КоАП РФ.