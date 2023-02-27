Штраф за лайк в Одноклассниках получит алтайский пенсионер

Размер штрафа — 15 тыс. рублей.
69-летний мужчина лайкал в «Одноклассниках» фотографии и тексты, которые, по мнению суда, компрометировали использование ВС РФ в рамках спецоперации.
Пенсионеру назначили наказание в виде штрафа. Однако мужчина не согласился с постановлением.
Наказанный считает, что его действия не были публичными, поскольку адресатом лайков был только один человек — его одноклассница.
Судья признала его доводы несостоятельными. К странице мужчины имел доступ неограниченный круг лиц, а при отметке «Класс» в Одноклассниках запись публикуется на странице оценившего.
Постановление новоалтайского горсуда оставили без изменений.
Ранее барнаульского преподавателя уволили и оштрафовали на 30 тыс. рублей за дискредитацию армии России.