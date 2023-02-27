27 февраля
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Происшествия

Штраф за лайк в Одноклассниках получит алтайский пенсионер

Пенсионер из Новоалтайска заплатит штраф за дискредитацию Вооруженных сил РФ в соцсетях, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Пенсионер. Пенсия.
Пенсионер. Пенсия.
СС0.

Размер штрафа — 15 тыс. рублей.

69-летний мужчина лайкал в «Одноклассниках» фотографии и тексты, которые, по мнению суда, компрометировали использование ВС РФ в рамках спецоперации.

Пенсионеру назначили наказание в виде штрафа. Однако мужчина не согласился с постановлением.

Наказанный считает, что его действия не были публичными, поскольку адресатом лайков был только один человек — его одноклассница.

Судья признала его доводы несостоятельными. К странице мужчины имел доступ неограниченный круг лиц, а при отметке «Класс» в Одноклассниках запись публикуется на странице оценившего.

Постановление новоалтайского горсуда оставили без изменений.

Ранее барнаульского преподавателя уволили и оштрафовали на 30 тыс. рублей за дискредитацию армии России.

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