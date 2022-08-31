31 августа
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Жизнь

Не оправдали и уволили. Краевой суд решил судьбу барнаульского преподавателя философии

31 августа в краевом суде прошло заседание по апелляции Алексея Аргунова, оштрафованного на 30 тыс. рублей за дискредитацию армии России. Подробности — в нашем материале.

Алексей Аргунов.
Алексей Аргунов.
Соцсети.

Ранее Алексей Аргунов рассказал altapress.ru, что краевой суд отклонил его апелляционную жалобу на решение Ленинского районного суда.

«Когда придет постановление, планирую подавать документы в Кассационный суд в Кемерове», — отметил Алексей.

На барнаульца обрушилась не только эта новость. Его уволили с должности преподавателя философии в Барнаульском базовом медицинском колледже.

Он рассказывает: «Формально — за прогул. 30 августа у меня закончился отпуск, и я должен был прийти зачем-то на работу. Хотя там сейчас ни занятий, ни педсоветов не проходит».

Напомним, этим летом мужчину оштрафовали на 30 тыс. рублей за грустный смайлик и отметку «Класс» в «Одноклассниках».

Теперь Алексей собирается подрабатывать репетитором. Прочитать его историю можно здесь.

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