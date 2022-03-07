Наледь с крыши рухнула и разбила иномарку в Барнауле

Инцидент произошел 6 марта во дворе ул. Папанинцев, 119, пишут в группе Barnaul22. У машины разбилось заднее окно и помялась крыша.
Пострадавшая машина.
Barnaul22
Ранее в администрации города предупреждали, что из-за потепления с крыш могут начать падать глыбы снега и льда, а также нависать опасные сосульки.
Собственники жилых домов в первую очередь могут обратиться в управляющую компанию. Если же УК бездействует, жители вправе попросить помощи у администрации района, города, инспекции строительного и жилищного надзора.