22 февраля
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Жизнь

Барнаульцам напомнили, куда звонить, если жизни угрожает сосулька

Из-за потепления в Барнауле с крыш могут начать падать глыбы снега и льда, а также нависать опасные сосульки. Вопрос очистки в администрации взяли на особый контроль.

"Дом-армагеддон", превратившийся в сосульку на ул. Беляева, 20.
"Дом-армагеддон", превратившийся в сосульку на ул. Беляева, 20.
Анна Зайкова.

Как сообщили в городском комитете ЖКХ, руководителей УК и ТСЖ оповестили, что нужно очистить крыши, балконы, козырьки и прочие выступающие элементы фасадов, а также огородить лентой опасные участки.

Горожан тоже просят обращать внимание, имеется ли скопление снега, наледи и сосульки на крышах, обходить места возможного их обрушения.

«Не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега», — предупредили в мэрии.

Куда обращаться?

Собственники жилых домов в первую очередь могут обратиться в управляющую компанию. Если же УК бездействует, жители вправе попросить помощи у администрации района, города, инспекции строительного и жилищного надзора.

  • Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула — 37−05−33, 37−05−29;
  • Индустриальный район — 47−51−83;
  • Железнодорожный район — 62−56−95;
  • Ленинский район — 54−44−49, 54−43−83;
  • Октябрьский район — 24−74−98;
  • Центральный район — 63−08−25.

Также можно воспользоваться ГИС ЖКХ, направить обращение в письменной форме по почте: 656043, Барнаул, пр. Ленина, 7 и ул. Гоголя, 48 или лично в Инспекцию строительного и жилищного надзора Алтайского края (пр. Ленина, 7) или администрацию Барнаула (ул.Гоголя, 48).

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