Напавший на отдел полиции убил женщину и двоих детей

Мужчина, напавший на отдел полиции в Лисках, причастен к тройному убийству, сообщает Baza .

Преступник из Лисок приехал в село Каменка и там убил женщину и двоих детей. По предварительным данным, мужчина совершил убийство из-за бытового конфликта.

Его все еще разыскивает полиция, пишет Lenta.ru. В регионе объявлен план «Перехват».

16 сентября в 05:30 в городе Лиски Воронежской области у отдела полиции произошел взрыв.

Неизвестный подъехал к участку на пятидверном автомобиле «Нива» без регистрационных знаков, с надписью на дверях «Эко-Нива-Агро».

Он был в военном обмундировании, в бронежилете и каске, с автоматическим оружием и попытался взорвать дежурную часть.

Злоумышленник ранил полицейского и скрылся на автомобиле.