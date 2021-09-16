Напавший на отдел полиции убил женщину и двоих детей

Преступник из Лисок приехал в село Каменка и там убил женщину и двоих детей. По предварительным данным, мужчина совершил убийство из-за бытового конфликта.
Его все еще разыскивает полиция, пишет Lenta.ru. В регионе объявлен план «Перехват».
16 сентября в 05:30 в городе Лиски Воронежской области у отдела полиции произошел взрыв.
Неизвестный подъехал к участку на пятидверном автомобиле «Нива» без регистрационных знаков, с надписью на дверях «Эко-Нива-Агро».
Он был в военном обмундировании, в бронежилете и каске, с автоматическим оружием и попытался взорвать дежурную часть.
Злоумышленник ранил полицейского и скрылся на автомобиле.