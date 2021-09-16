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Происшествия

Напавший на отдел полиции убил женщину и двоих детей

Мужчина, напавший на отдел полиции в Лисках, причастен к тройному убийству, сообщает Baza.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Преступник из Лисок приехал в село Каменка и там убил женщину и двоих детей. По предварительным данным, мужчина совершил убийство из-за бытового конфликта.

Его все еще разыскивает полиция, пишет Lenta.ru. В регионе объявлен план «Перехват».

16 сентября в 05:30 в городе Лиски Воронежской области у отдела полиции произошел взрыв.

Неизвестный подъехал к участку на пятидверном автомобиле «Нива» без регистрационных знаков, с надписью на дверях «Эко-Нива-Агро».

Он был в военном обмундировании, в бронежилете и каске, с автоматическим оружием и попытался взорвать дежурную часть.

Злоумышленник ранил полицейского и скрылся на автомобиле.

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