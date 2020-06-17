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Происшествия

На похоронах известного российского писателя незнакомец украл полмиллиона рублей

Сын Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин рассказал о краже крупной суммы на похоронах писателя-сатирика Анатолия Трушкина, пишет «Собеседник».

Похороны. Гроб. Цветы.
Похороны. Гроб. Цветы.
СС0

По его словам, молодой человек представился помощником Евгения Петросяна и объяснил, что сам юморист не приедет, так как опасается коронавирусной инфекции.

«Быстро втерся ко всем в доверие. Ходил в церковную лавку, покупал свечи, помогал нести гроб в церкви, встречал венок от Владимира Винокура. После чего вскрыл машину главы ритуальной службы, похитил барсетку с крупной суммой денег и был таков», — говорит Затравкин.

Полиция объявила подозреваемого в совершении преступления в розыск.

Напомним, российский писатель-сатирик Анатолий Трушкин скончался на 79-м году жизни. Он боролся с коронавирусной инфекцией, врачи прикладывали все усилия, однако спасти артиста не смогли.

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