13 ноября
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Происшествия

Наркодилера в федеральном розыске задержали в Барнауле

В Барнауле задержаны участники группы, которые занимались распространением наркотиков. Один из задержанных находился в федеральном розыске, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Наркотики, зависимость.
Наркотики, зависимость.
CC0

Преступную деятельность мог организовать 23-летний житель Омска. В арендованной квартире подозреваемого полиция провела обыск. Обнаружено несколько партий наркотиков: мефедрон, метилэфедрон и гашиш общим весом 235 граммов.

Как стало известно, наркодилер с предложением незаконного заработка также вовлек 18-летнего и 19-летнего парней.

Заведено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Сбыт наркотических средств».

Ранее стало известно, что мужчина пытался ввезти почти килограмм героина из Казахстана на Алтай.

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