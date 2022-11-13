Наркодилера в федеральном розыске задержали в Барнауле

Преступную деятельность мог организовать 23-летний житель Омска. В арендованной квартире подозреваемого полиция провела обыск. Обнаружено несколько партий наркотиков: мефедрон, метилэфедрон и гашиш общим весом 235 граммов.
Как стало известно, наркодилер с предложением незаконного заработка также вовлек 18-летнего и 19-летнего парней.
Заведено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Сбыт наркотических средств».
Ранее стало известно, что мужчина пытался ввезти почти килограмм героина из Казахстана на Алтай.