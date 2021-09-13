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Происшествия

Водитель под кайфом сбил трех девочек на обочине в Алтайском крае

46-летний водитель на автомобиле Toyota Caldina, которые сбил трех девочек в селе Вылково Тюменцевского района, был в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщили в пресс-центре алтайского СУ СКР.

Велосипед.
Велосипед.
CC0

Полиция передала материалы уголовного дела в Каменский межрайонный следственный отдел. Водителю вменяют ч. 3 ст. 264 УК РФ — нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Трагическая авария случилась 22 августа. Мужчина не справился с управлением и сбил трех девочек 8 и 11 лет, которые ехали на велосипедах по обочине дороги.

От полученных травм 8-летняя пострадавшая скончалась в машине скорой помощи, остальные получили травмы различной степени тяжести.

«Результаты экспертизы показали, что обвиняемый находился в состоянии наркотического опьянения», — заявили в СК.

Водителя взяли под стражу. Расследование продолжается.

Как сообщалось ранее, дети ехали от игровой площадки в сторону дома. На велосипедах были световозвращатели. Все девочки жили по соседству.

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