Наркозакладчик из Барнаула встретит совершеннолетие в воспитательной колонии

В Барнауле суд вынес приговор юному закладчику. 17-летнего подростка признали виновным в покушении на сбыт наркотиков, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Молодой человек познакомился с дилером через один из популярных мессенджеров. Получив инструкции, в марте 2021 года парень сделал несколько закладок с наркотиками в разных частях города.

«Приехав в парк „Юбилейный“, подросток сделал оставшиеся 18 закладок, однако довести преступный умысел на сбыт наркотических средств ему не удалось, так как он был задержан сотрудниками полиции, а наркотики изъяты», — говорится в сообщении Следкома.

Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

Ранее сообщалось, что смертность от наркотиков на фоне пандемии выросла в России на 60%.