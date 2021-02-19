Всенародное выковыривание пьяного сибиряка из машины попало на видео

В Кемерове рассерженные водители задержали нетрезвого мужчину, который на своей машине разогнался и помял три авто, пишет « Сибдепо ».

Инцидент произошел утром 19 февраля — рядом с местной поликлиникой.

«Мужчина находился в нетрезвом состоянии. Хотел уехать», — рассказали очевидцы.

Паблик «Инцидент Кузбасс» опубликовал три видео с места происшествия. Судя по кадрам, мужчина закрылся в своем автомобиле, однако его достали и оттуда.

В комментариях к роликам отметили, что нарушитель за несколько минут до массового ДТП влетел в другую машину, где «бампер с номером оставил».

«Добрые» местные жители посетовали, что мужчину пинали не по лицу. Якобы нужно было избить, а полиции рассказать, что эти травмы нетрезвый водитель получил при столкновении.

Впрочем, как предостерегли более грамотные люди, виновник ДТП может даже сейчас писать заявление на водителей за нападение, избиение и порчу имущества. При этом ему светит только штраф и лишение прав, а всем остальным — уголовное дело.

«На данный момент информация об этом происшествии в полицию не поступала», — ответили изданию в местной ГИБДД на просьбу рассказать подробности.

Ранее в Бийске пьяный водитель устроил смертельное массовое ДТП. Один человек погиб, другой получил травмы, и шесть машин покорежило.