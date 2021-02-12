В сети появилось видео смертельного ДТП с участием шести машин в Бийске

На кадрах видно, как водитель сталкивается с попутным авто, улетает в стоящие два и выходит из машины.
Как сообщали в полиции, 35-летний водитель не выдержал боковой интервал до двигающегося в попутном направлении ВАЗ-21110 и совершил с ним столкновение. От удара Volvo отбросило на Toyota Land Cruiser и Hyundai Galloper.
После этого, Volvo продолжил движение и совершил столкновение еще с припаркованными автомобилями ВАЗ-2106 и «Лада Веста» с последующим наездом на двух пешеходов.
Один из пострадавших скончался в больнице.
По предварительным данным, виновник аварии был пьян — он отказался от медицинского освидетельствования.