12 июля
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Происшествия

Нашли мальчика, который сбежал с детского лагеря "Манжерок"

Установлено местоположение подростка, который самовольно покинувшего детский лагерь "Манжерок". Об этом сообщает СУ СКР.

Детский лагерь.
Детский лагерь.
СС0

Напомним, что вечером, 9 июля 15-летний мальчик самовольно покинул детский лагерь "Манжерок"

Позднее стало известно, что подросток является воспитанником школы-интерната. Он неоднократно сбегал оттуда. А так же состоит на профилактическом учете.

Уже 11 июля, вечером, полиция установила местонахождение ребенка. Он полностью здоров, его состоянию ничего не угрожает. Подросток был обнаружен в районе парка по переулку Школьному в селе Майма.

Сейчас подросток доставлен в город Горно-Алтайск и возвращен в школу-интернат.

В отношении несовершеннолетнего будут приняты меры профилактического характера, направленные на устранение причин и условий ухода подростков из образовательной организации специализированного типа.

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