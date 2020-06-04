Нашли ответственного. После катастрофы в Норильске задержан начальника цеха ТЭЦ

Начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 задержан в рамках расследования ЧП. По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела по статьям «Порча земли», «Загрязнение вод» и «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ».
Что там случилось
Как ранее сообщал altapress.ru, 29 мая на одной из ТЭЦ Норильска произошла масштабная утечка дизтоплива: лопнула цистерна и в окружающую среду поступило 15−21 тыс. тонн (по разным источникам).
«Норникель» объяснил ЧП проседанием опор резервуара с дизтопливом в связи «с расщеплением вечной мерзлоты».
Каков масштаб катастрофы
Около 6 тыс. тонн попало в водные системы. «Гринпис» приводит информацию Росприроднадзора: «Река загрязнена в десятки тысяч раз выше нормы, вода загрязнена на 20 км, толщина слоя нефтепродуктов — до 20 см».
Ущерб только водным объектам может составить 6 млрд рублей.
Почему возмутился Путин
3 июня Путин заслушал доклад о катастрофе и принимаемых мерах губернатора Красноярского края Александра Усса. Усс сказал Путину, что справиться с ликвидацией ЧП в Норильске за 2 недели они не смогут и завершил: «Доклад закончен».
Путин оторопел: «Что значит доклад закончен?! Что делать-то?», описывает общение Twitter «Кремлевский пул». На совещании Усс и глава МЧС сообщили, что узнали о катастрофе из соцсетей и только через два дня.
Однако «Коммерсантъ» провел расследование и выяснил, что Москва знала о ЧП уже через полчаса.