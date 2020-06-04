Нашли ответственного. После катастрофы в Норильске задержан начальника цеха ТЭЦ

Начальник цеха ТЭЦ-3 в Норильске задержан после масштабной утечки нефтепродуктов, сообщила gazeta.ru . Утечка дизтоплива из цистерны местной электростанции вызвала экологическую катастрофу, масштабное загрязнение почвы и водных объектов. 3 июня президент Путин согласился объявить там ЧС федерального масштаба.

Начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 задержан в рамках расследования ЧП. По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела по статьям «Порча земли», «Загрязнение вод» и «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ».

Что там случилось

Как ранее сообщал altapress.ru, 29 мая на одной из ТЭЦ Норильска произошла масштабная утечка дизтоплива: лопнула цистерна и в окружающую среду поступило 15−21 тыс. тонн (по разным источникам).

«Норникель» объяснил ЧП проседанием опор резервуара с дизтопливом в связи «с расщеплением вечной мерзлоты».

Экокатастрофа в Заполярье. Разлив нефтепродуктов. greenpeace.ru

Каков масштаб катастрофы

Около 6 тыс. тонн попало в водные системы. «Гринпис» приводит информацию Росприроднадзора: «Река загрязнена в десятки тысяч раз выше нормы, вода загрязнена на 20 км, толщина слоя нефтепродуктов — до 20 см».

Ущерб только водным объектам может составить 6 млрд рублей.

Ликвидация последствий экокатастрофы в Заполярье. Норникель.

Почему возмутился Путин

3 июня Путин заслушал доклад о катастрофе и принимаемых мерах губернатора Красноярского края Александра Усса. Усс сказал Путину, что справиться с ликвидацией ЧП в Норильске за 2 недели они не смогут и завершил: «Доклад закончен».

Путин оторопел: «Что значит доклад закончен?! Что делать-то?», описывает общение Twitter «Кремлевский пул». На совещании Усс и глава МЧС сообщили, что узнали о катастрофе из соцсетей и только через два дня.

Однако «Коммерсантъ» провел расследование и выяснил, что Москва знала о ЧП уже через полчаса.