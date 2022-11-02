Нашли погибшей. В Алтайском крае два человека истязали девушку на глазах у детей, а затем выбросили на мороз

Как сообщает телеграм-канал объединенной пресс-службы судов края, пьяные мужчина и женщина сначала избили девушку, затем принудили к действиям сексуального характера на глазах у детей и под запись — видео они разослали знакомым.
После многочасовой пытки они выбросили девушку без сознания без верхней одежды и обуви на мороз.
Алейский городской суд приговорил мужчину к 9 годам колонии строгого режима, женщину — к 6 годам 6 месяцам колонии общего режима.
Также суд взыскал 400 тыс и 100 тыс рублей с каждого осужденного за моральный вред матери убитой.
Ранее в жительница Барнаула отсудила у такси полмиллиона рублей за обезображенное лицо.