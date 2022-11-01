Жительница Барнаула отсудила у такси полмиллиона рублей за обезображенное лицо

Жительница Барнаула отсудила у такси компенсацию в размере 500 тыс. рублей за аварию с участием пьяного водителя, сообщили в региональной прокуратуре.

Женщина вызвала такси в августе 2020 года. Поездка закончилась неудачно: пьяный водитель врезался в опору линии электропередач. Пассажирка получила серьезные травмы, в том числе «неизгладимое обезображивание лица».

Ранее суд решил, что 300 тыс. рублей будет достаточно для компенсации. Однако надзорная инстанция с этим решением не согласилась.

Судебная коллегия по гражданским делам Алтайского краевого суда согласилась с прокурором. В итоге размер компенсации увеличили до 500 тыс. рублей.

Ранее мужчина в алкогольном опьянении попал в ДТП и снес столб.