Насмерть разбился инструктор, учивший летать Путина с журавлями

В результате жесткой посадки вертолета два человека погибли в Солнечногорском районе Московской области.

Владимир Путин во время тренировочного полета.

Среди погибших — президент Объединенной федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, сообщили ТАСС в руководстве организации.

«По имеющимся у нас данным, Никитин погиб. Причина катастрофы вертолета неизвестна», — сказали агентству.

<Никитин обучал президента РФ Владимира Путина перед его полетом в рамках проекта «Полет надежды» на дельтаплане с журавлями-стерхами в 2012 году>.

Возле деревни Барское-Мелечкино частный вертолет Robinson совершил жесткую посадку, сообщает . Вертолет вылетел с аэродрома Шевлино и должен был вернуться туда же, погибшие — пилоты. По другой информации, погибли пилот и пассажир, пишет mail.ru.

Аэродром малой авиации Шевлино расположен в 55 км от Москвы по Пятницкому шоссе.