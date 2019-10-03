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3 октября 12°C

В Бийске водитель отделался 4,5 годами тюрьмы за смертельное ДТП

Водитель на Toyota Mark II в Бийске насмерть сбил 28-летнюю девушку на пешеходном переходе. Суд вынес приговор: мужчина получил 4 года и 6 месяцев колонии общего режима с возмещением морального вреда родственникам погибшей в размере 1 млн рублей, пишет «Деловой Бийск».

Полиция, наручники.
Полиция, наручники.
СС0

Авария произошла 3 марта на ул. Васильева. Девушка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, когда ее сбила иномарка. От полученных травм пешеход скончалась по пути в больницу.

Водитель после столкновения не остановился, не оказал первую помощь пострадавшей, не вызвал скорую и полицию, а скрылся с места.

Мужчину разыскали только на следующий день. Оказалось, что в день аварии он отдыхал с друзьями на берегу Бии. Там компания пожарила шашлыки, все, включая водителя, выпили. После застолья они отправились к дому одной из подруг, потом в увеселительное заведение.

После гулянки мужчина сел за руль и поехал в сторону дома. На перекрестке он увидел, что горит красный сигнал светофора, но набрал скорость и продолжил движение.

Момент аварии попал на видео.

Ранее полиция сообщала, что виновнику грозит 12 лет тюрьмы за «пьяное» ДТП.

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