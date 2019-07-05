Пьяный водитель в Алтайском крае насмерть сбил женщину и уехал

41-летнему жителю Бийска грозит 12 лет тюрьмы за «пьяное» ДТП в марте 2019 года, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю. Он сбил женщину, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора и покинул место аварии.

Мужчина отдыхал с друзьями на берегу Бии. Там компания пожарила шашлыки, все, включая водителя, выпили. После застолья они отправились к дому одной из подруг, потом в увеселительное заведение.

После окончания гулянки мужчина сел за руль и поехал в сторону дома. На перекрестке ул. Васильева и Мартьянова он увидел, что горит красный сигнал светофора, но набрал скорость и продолжил движение.

Потому автомобилист заметил на пешеходном переходе женщину, которая шла на зеленый свет. После наезда на пешехода, водитель не остановился, не оказал первую помощь пострадавшей, не вызвал скорую и полицию, а скрылся с места. От множественных травм 27-летняя женщина скончалась в карете скорой помощи.

Момент аварии попал на видео.

Мужчину задержали. Материалы уголовного дела направили в суд.

В июне президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за ДТП с погибшими по вине пьяного водителя. Максимальный срок наказания увеличился с 9 до 15 лет лишения свободы.