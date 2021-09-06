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Происшествия

Насмерть трех пешеходов на «зебре» сбил грузовик в российском регионе

6 сентября утром в Нижегородской области грузовик сбил на пешеходном переходе троих мужчин и подростка.

Пешеходный переход, зебра.
Пешеходный переход, зебра.
altapress.ru

Взрослые погибли — мужчины 66, 48 и 28 лет.

За жизнь 16-летнего мальчика борются врачи, пишет ФАН.

«Водитель 1980 года рождения со стажем в 11 лет, управляя автомобилем IVECO совершил наезд на пешеходов, которые стояли на дороге без цели перехода», — сообщили в региональном УГИБДД.

Все пострадавшие стояли у ВАЗа. Предварительной причиной аварии могло стать отсутствие световозвращающих элементов на одежде погибших и подростка.

6 сентября в Барнауле произошла смертельная авария с участием КамАЗа. Водитель грузового автомобиля сбил трех человек на пешеходном переходе. Две женщины погибли на месте, третью в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Личности всех пострадавших в ДТП неизвестны — устанавливается.

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