Найдено тело россиянки, работавшей на фестивале на границе с Газой

Солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружили тело россиянки. Она считалась без вести пропавшей после атаки группировки ХАМАС на фестиваль, проходивший в южной части Израиля, сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Она родилась в Иркутской области. Когда закончила школу, вместе с мамой и младшей сестрой перебралась в Израиль.

Там отслужила в армии. Недавно со своим молодым человеком решила поработать в составе охраны на фестивале электронной музыки Supernova. В тот день на них напало ХАМАС. Паре удалось сбежать и спрятаться в здании. Но случился обстрел, всех выживших взяли в плен.

Неделю девушку считали пропавшей без вести. Но ее изуродованное тело обнаружили израильские солдаты. Рядом лежал труп парня. Обоих удалось опознать по татуировкам.

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