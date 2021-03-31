Названа причина масштабного пожара в крупном ТЦ столицы Алтая. Она очень необычна

Пожар в торговом центре «Ткацкий» в Горно-Алтайске, случившийся 24 февраля, произошел из-за загоревшегося смартфона, сообщают « Новости Горного Алтая » со ссылкой на материалы проверки, проведенной региональным главком МЧС.

Эксперты установили, что очаг пожара находился на столе одного из киосков, расположенных на втором этаже ТЦ. Причиной ЧП стало возгорание аккумулятора мобильного телефона, который находился в сумочке, лежащей на столе.

«Причиной пожара послужило возгорание горючих материалов от теплового проявления аварийного пожароопасного режима работы электротехнического устройства (аккумуляторной батареи сотового телефона). Развитие пожара с момента его возникновения происходило по горючим материалам из установленного очага пожара за счет восходящих высокотемпературных конвективных потоков — вверх (вертикально), а за счет теплового излучения — радиально в стороны (горизонтально)», — говорится в материалах проверки.

Что касается других образцов электрооборудования, представленных на экспертизу, то на них не обнаружено следов аварийной работы.

Как сообщал altapress.ru, пожар в ТЦ «Ткацкий» в Горно-Алтайске произошел 24 февраля текущего года.

Площадь пожара составила порядка тысячи квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал.