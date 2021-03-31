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31 марта
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Происшествия

Названа причина масштабного пожара в крупном ТЦ столицы Алтая. Она очень необычна

Пожар в торговом центре «Ткацкий» в Горно-Алтайске, случившийся 24 февраля, произошел из-за загоревшегося смартфона, сообщают «Новости Горного Алтая» со ссылкой на материалы проверки, проведенной региональным главком МЧС.

Пожар в ТЦ "Ткацкий" в Горно-Алтайске.
Пожар в ТЦ "Ткацкий" в Горно-Алтайске.
"Инцидент Горно-Алтайск"

Эксперты установили, что очаг пожара находился на столе одного из киосков, расположенных на втором этаже ТЦ. Причиной ЧП стало возгорание аккумулятора мобильного телефона, который находился в сумочке, лежащей на столе.

«Причиной пожара послужило возгорание горючих материалов от теплового проявления аварийного пожароопасного режима работы электротехнического устройства (аккумуляторной батареи сотового телефона). Развитие пожара с момента его возникновения происходило по горючим материалам из установленного очага пожара за счет восходящих высокотемпературных конвективных потоков — вверх (вертикально), а за счет теплового излучения — радиально в стороны (горизонтально)», — говорится в материалах проверки.

Что касается других образцов электрооборудования, представленных на экспертизу, то на них не обнаружено следов аварийной работы.

Как сообщал altapress.ru, пожар в ТЦ «Ткацкий» в Горно-Алтайске произошел 24 февраля текущего года.

Площадь пожара составила порядка тысячи квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал.

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