10 июля
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Происшествия

Названа причина падения двух машин в огромную яму в Бийске

Бийские коммунальщики раскрыли причину падения двух иномарок в крупную яму неподалеку от местного отделения Сбербанка. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Две машины провалились в яму в Бийске
Две машины провалились в яму в Бийске
https://vk.com/chp.biysk

В СГК уточнили, что автомобили Honda Parner и Toyota Сrown столкнулись на перекрестке улицы Красноармейской и переулка Кожевенного.

По инерции машины пробили защитное ограждение и упали в яму, где проводятся ремонтные работы.

В результате аварии водитель одного из транспортных средств госпитализирован с травмами. Второй участник ДТП от медицинской помощи отказался.

В теплосетевом подразделении подчеркнули, что в месте проведения работ были установлены все необходимые дорожные знаки и ограждения.

Напомним, в социальных сетях появилось фото с места происшествия. На снимке видно, что одно из транспортных средств ушло под землю практически полностью. Он лежит на боку. Вторая иномарка буквально «нырнула» в вырытый колодец — передняя ее часть в яме, а задняя — над землей.

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