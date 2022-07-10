Названа причина падения двух машин в огромную яму в Бийске

Бийские коммунальщики раскрыли причину падения двух иномарок в крупную яму неподалеку от местного отделения Сбербанка. Об этом сообщает « Бийский рабочий ».

Две машины провалились в яму в Бийске

В СГК уточнили, что автомобили Honda Parner и Toyota Сrown столкнулись на перекрестке улицы Красноармейской и переулка Кожевенного.

По инерции машины пробили защитное ограждение и упали в яму, где проводятся ремонтные работы.

В результате аварии водитель одного из транспортных средств госпитализирован с травмами. Второй участник ДТП от медицинской помощи отказался.

В теплосетевом подразделении подчеркнули, что в месте проведения работ были установлены все необходимые дорожные знаки и ограждения.

Напомним, в социальных сетях появилось фото с места происшествия. На снимке видно, что одно из транспортных средств ушло под землю практически полностью. Он лежит на боку. Вторая иномарка буквально «нырнула» в вырытый колодец — передняя ее часть в яме, а задняя — над землей.