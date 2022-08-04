Названа версия причины пожара на складе Ozon. Что будет с доставкой

Поджог рассматривается в качестве основной версии причины пожара на складе маркетплейса Ozon в Истринском районе Московской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

По уточненным данным Центра медицины катастроф, при пожаре один человек погиб, пострадали 13. Двое из пострадавших госпитализированы, 11 помощь оказали на месте.

Из здания самостоятельно эвакуировались около тысячи сотрудников.

Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс сообщил, что предварительный ущерб от пожара можно оценить на сумму более 10 млрд рублей, пишет bfm.ru.

Площадь пожара на крупном складе Ozon в Подмосковье, по данным МЧС, составила 55 тыс. квадратных метров.

Пожарным удалось спасти от огня большую часть комплекса общей площадью 400 тысяч квадратных метров, предотвратив распространение пожара на другие здания, где находилась в том числе легковоспламеняющаяся жидкость, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

Что произошло

Склад в подмосковном селе Петровское загорелся 3 августа около полудня, и уже через несколько часов все здание было охвачено огнем.

Столб черного дыма, по свидетельству очевидцев, поднимался на высоту девятиэтажного дома.

Автоматические системы пожаротушения сработали штатно, сообщила ТАСС директор по коммуникациям Ozon Мария Заикина.

Сгоревший склад был новым, его сдали в эксплуатацию в прошлом году. Он не попадал ни под какие проверки, поэтому сотрудники МЧС его не инспектировали, сказал источник агентства в экстренных службах.

Сам склад был застрахован на 6 млрд рублей, его содержимое — на 11 млрд рублей, сообщили РБК во Всероссийском союзе страховщиков.

Доставка покупателям

В Ozon пообещали выплатить компенсации продавцам и покупателям за утраченные из-за пожара товары, сообщает ТАСС. Из-за возгорания маркетплейс предложил продавцам отгружать товары на другие склады.

«Товары Ozon размещены на 11 фулфилмент-центрах по всей стране. Помимо склада на Новой Риге, в центральном регионе у нас также есть склад в Хоругвине, который является самым крупным хабом Ozon на данный момент. Также есть склад в Твери. Так как многие товары, которые заказывают пользователи на площадке, едут к ним из региональных логистических хабов, а также со складов продавцов, проблем с покупками на маркетплейсе не возникнет», — цитирует bfm.ru старшего менеджера по коммуникациям Ozon Янину Гаврилову.

В целом пожар на Новой Риге не станет серьезной проблемой для маркетплейса, считает гендиректор «InfoLine-аналитики» Михаил Бурмистров.

«Я думаю, что никаких проблем здесь быть не должно. Действительно, есть товар, который физически сгорел и был поврежден и который непосредственно собирался на этом складе. За него будут оперативно возвращены деньги. Уже сейчас на сайте убраны все товары, которые физически временно недоступны из-за того, что они поставлялись с этого склада. Компания, я думаю, оперативно эти вопросы сможет решить. Поэтому какого-то дефицита товаров или масштабных проблем я бы не ожидал», — пояснил эксперт.

Ранее Ozon, Wildberries и «Яндекс» попросили правительство распространить на них меры поддержки IТ.