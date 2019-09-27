Названы две наиболее вероятные причины жесткой посадки Boeing в Барнауле

Основные версии: ошибка пилотирования и некачественное техобслуживание, сообщили ТАСС в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте.
«Точнее будет известно после ряда экспертиз, изучения большого объема документов. Срок предварительного следствия составит 2 месяца, необходимо провести следствие в полном объеме», — сказали в ведомстве.
Как ранее сообщал altapress.ru, жесткая посадка самолета Boeing 767−300, который летел из Вьетнама в Барнаул, произошла вечером 25 сентября. На борту находились 344 пассажира и 10 членов экипажа.
Командир воздушного судна решил уйти на второй круг, потому что не был уверен, что самолет впишется в параметры взлетно-посадочной полосы. Инцидент, в результате которого пострадали 49 человек, произошел после второго захода.
После ЧП с самолетом Западно-Сибирское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.