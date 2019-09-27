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27 сентября 9°C

Названы две наиболее вероятные причины жесткой посадки Boeing в Барнауле

Следователи назвали две основные версии инцидента с Boeing 767−300, у которого при посадке 25 сентября в аэропорту Барнаула загорелась стойка шасси.

Boeing-767 после аварийной посадки в барнаульском аэропорту.
Boeing-767 после аварийной посадки в барнаульском аэропорту.
zapsib-sut.sledcom.ru

Основные версии: ошибка пилотирования и некачественное техобслуживание, сообщили ТАСС в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте.

«Точнее будет известно после ряда экспертиз, изучения большого объема документов. Срок предварительного следствия составит 2 месяца, необходимо провести следствие в полном объеме», — сказали в ведомстве.

Как ранее сообщал altapress.ru, жесткая посадка самолета Boeing 767−300, который летел из Вьетнама в Барнаул, произошла вечером 25 сентября. На борту находились 344 пассажира и 10 членов экипажа.

Командир воздушного судна решил уйти на второй круг, потому что не был уверен, что самолет впишется в параметры взлетно-посадочной полосы. Инцидент, в результате которого пострадали 49 человек, произошел после второго захода.

После ЧП с самолетом Западно-Сибирское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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