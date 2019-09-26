ЧП в барнаульском аэропорту: 344 человека приземлились при горящей стойке шасси

25 сентября в аэропорту Барнаула произошло ЧП — загорелась шина первой стойки шасси у Boeing 767−300, выполнявшего международный чартерный рейс Камрань (Вьетнам) — Барнаул.

Boeing-767 после аварийной посадки в барнаульском аэропорту.

Командир воздушного судна (КВС) после касания полосы сообщил о возгорании шасси. Диспетчер аэропорта объявил тревогу, в 21.15 местного времени спасательные службы были на месте происшествия. В 21.26 задымление ликвидировали.

По последним данным, после посадки самолета авиакомпании Azur Air за медицинской помощью обратились 49 человек.

«За помощью к врачам обратилось 49 человек, 48 отпущены на амбулаторное лечение», — сказал источник «Интерфакса».

Тяжких телесных повреждений никто не получил — в основном, речь идет об ушибах. Детей среди пострадавших нет. <До этого сообщалось о 23 пострадавших и пятерых госпитализированных>.

На борту самолета находилось 334 пассажира и 10 членов экипажа, говорится в сообщении Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Высадка пассажиров осуществлялась по аварийным трапам.

По сообщению регионального минздрава, в эвакуации пассажиров участвовало семь бригад скорой помощи. На месте ЧП работали психологи.

Сейчас на месте работает следственная группа, которая проводит осмотр воздушного судна.

Рейс во Вьетнам

26 сентября пассажиры рейса Барнаул — Камрань улетят во Вьетнам резервным бортом. Пока вылет задерживается до 08:00 барнаульского времени. Возможны изменения в табло расписания барнаульского аэропорта.

О перевозчике

AZUR air (юридическое название ООО «АЗУР эйр») — российская чартерная авиакомпания. Под этим брендом компания начала работу в декабре 2014 года.

До конца 2014 года компания именовалась «Катэкавиа» и являлась региональной авиакомпанией, специализирующейся на авиаперевозках в Сибирском и Приволжском федеральных округах. До марта 2015 года авиакомпания являлась дочерним перевозчиком авиакомпании ЮТэйр.

Сегодня это самостоятельный авиаперевозчик.