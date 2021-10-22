Небутафорский выстрел. Как актер Алек Болдуин убил женщину на съемках и покалечил режиссера

2

Кто — жертва и пострадавший?

В результате выстрела пуля попала в 42-летнего оператора Алину Хатчинс. РИА «Новости» пишет, что женщина родом из Украины. Она окончила отделение международной журналистики Киевского университета, сотрудничала с британскими кинодокументалистами, как журналист-расследователь.

Жила Хатчинс в Лос-Анджелесе. Среди ее работ — фильмы «Дорогуша» (2019), «Заклятый враг» (2020).

Алек Болдуин. СС0

Оператор получила серьезные ранения. Ее доставили в больницу по воздуху — санавиацией — но спасти не смогли.

Выстрел задел и режиссера Джоэла Соуса. Его с поврежденной ключицей госпитализировали. Состояние мужчины оценивают как критическое.