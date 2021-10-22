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Происшествия

Небутафорский выстрел. Как актер Алек Болдуин убил женщину на съемках и покалечил режиссера

  1. Как и где произошло убийство?
  2. Кто — жертва и пострадавший?
  3. Что ждет Болдуина?
  4. Биография Алека Болдуина

Актер Алек Болдуин на съемках в США застрелил женщину-оператора и ранил режиссера. Рассказываем, что известно о трагическом происшествии.

1
Как и где произошло убийство?

Болдуин выстрелил из оружия, заряженного боевыми патронами, на съемках фильма «Ржавчина» («Rust») в Нью-Мексико. Он выступил продюсером и, кроме того, исполнил в фильме главную роль.

2
Кто — жертва и пострадавший?

В результате выстрела пуля попала в 42-летнего оператора Алину Хатчинс. РИА «Новости» пишет, что женщина родом из Украины. Она окончила отделение международной журналистики Киевского университета, сотрудничала с британскими кинодокументалистами, как журналист-расследователь.

Жила Хатчинс в Лос-Анджелесе. Среди ее работ — фильмы «Дорогуша» (2019), «Заклятый враг» (2020).

Алек Болдуин.
Алек Болдуин.
СС0

Оператор получила серьезные ранения. Ее доставили в больницу по воздуху — санавиацией — но спасти не смогли.

Выстрел задел и режиссера Джоэла Соуса. Его с поврежденной ключицей госпитализировали. Состояние мужчины оценивают как критическое.

3
Что ждет Болдуина?

Пока никаких обвинений звезде не предъявили. Следователи выясняют причины инцидента и расследуют, почему оружие было заряжено нехолостыми патронами.

Пистолет. Оружие.
Пистолет. Оружие.
CC0

Причастность актера к произошедшему подтвердил Хуан Риос — представитель офиса шерифа округа Санта-Фе.

4
Биография Алека Болдуина

Болдуин родился 3 апреля 1958 года в поселке Амитивилле (штат Нью-Йорк). Он окончил Университет Джорджа Вашингтона по специальности «политология», Нью-Йоркский университет по классу драмы и Институт Ли Страсберга. Снимался в фильмах «Роскошная жизнь», «Ложное искушение», «Нюрнберг», «Миссия невыполнима: Племя изгоев», «Простые сложности».

&quot;Золотой глобус&quot;.
«Золотой глобус».
www.spletnik.ru.

Алек Болдуин — лауреат премий «Золотой глобус» и «Эмми». Также был номинирован на «Оскар».

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