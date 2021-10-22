Небутафорский выстрел. Как актер Алек Болдуин убил женщину на съемках и покалечил режиссера

Болдуин выстрелил из оружия, заряженного боевыми патронами, на съемках фильма «Ржавчина» («Rust») в Нью-Мексико. Он выступил продюсером и, кроме того, исполнил в фильме главную роль.
В результате выстрела пуля попала в 42-летнего оператора Алину Хатчинс. РИА «Новости» пишет, что женщина родом из Украины. Она окончила отделение международной журналистики Киевского университета, сотрудничала с британскими кинодокументалистами, как журналист-расследователь.
Жила Хатчинс в Лос-Анджелесе. Среди ее работ — фильмы «Дорогуша» (2019), «Заклятый враг» (2020).
Оператор получила серьезные ранения. Ее доставили в больницу по воздуху — санавиацией — но спасти не смогли.
Выстрел задел и режиссера Джоэла Соуса. Его с поврежденной ключицей госпитализировали. Состояние мужчины оценивают как критическое.
Пока никаких обвинений звезде не предъявили. Следователи выясняют причины инцидента и расследуют, почему оружие было заряжено нехолостыми патронами.
Причастность актера к произошедшему подтвердил Хуан Риос — представитель офиса шерифа округа Санта-Фе.
Болдуин родился 3 апреля 1958 года в поселке Амитивилле (штат Нью-Йорк). Он окончил Университет Джорджа Вашингтона по специальности «политология», Нью-Йоркский университет по классу драмы и Институт Ли Страсберга. Снимался в фильмах «Роскошная жизнь», «Ложное искушение», «Нюрнберг», «Миссия невыполнима: Племя изгоев», «Простые сложности».
Алек Болдуин — лауреат премий «Золотой глобус» и «Эмми». Также был номинирован на «Оскар».