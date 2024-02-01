1 февраля
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Происшествия

Не долго музыка играла. В Барнауле сломался новый трамвай

В настоящее время вагон находится на пл. Свободы, а с ним аварийная бригада.

Поломка нового белорусского трамвая.
Поломка нового белорусского трамвая.
Инцидент Барнаул

"Инцидент Барнаул" сообщает, что новый белорусский вагон 3313 сломался.

Очевидец предположил, что трамвай не выдержал линии.

Ранее altapress.ru публиковал фоторепортаж из нового белорусского трамвая.

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