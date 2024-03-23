Не может дозвониться до участника группы директор "Пикника"

Также директор группы сообщил — все участники, до кого смогли дозвониться, не пострадали, указывает bfm.ru.
Группа "Пикник" в Барнауле.
vk.com/piknik_info
Накануне вечером несколько террористов ворвались в зал подмосковного «Крокус Сити Холла» через партер, открыли огонь и начали бросали зажигательные шашки. Начался сильнейший пожар. Это произошло перед концертом группы «Пикник».
Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек, говорится в сообщении СКР. Число жертв может увеличиться. Пострадали более 140 человек.
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