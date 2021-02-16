«Не понравилось замечание». В Новосибирске водитель наехал на женщину с коляской

Как сообщили в ГИБДД, ДТП произошло 15 февраля в 16:43. 49-летний водитель автомобиля Toyota Corolla наехал на 37-летнюю женщину во дворе дома на улице Александра Чистякова.

«Женщина вышла с коляской из подъезда. Пройдя несколько метров, она спросила у мужчины за рулем Toyota Corolla о его мотивах припарковаться в неположенном для этого месте. В любом случае водителю это не понравилось, и, развернувшись, он просто решил наехать на девушку, заодно зацепив и коляску с ребенком», — пишут очевидцы в сообществе «АСТ-54».