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Происшествия

«Не понравилось замечание». В Новосибирске водитель наехал на женщину с коляской

15 февраля в Новосибирске водитель наехал на женщину с коляской, после чего женщину доставили в больницу с переломом ноги. По словам очевидцев, мужчина сделал это намеренно, после того как пешеход сделала ему замечание по поводу неправильной парковки, пишет НГС.

ДТП в Новосибирске.
ДТП в Новосибирске.
vk.com/act54

Как сообщили в ГИБДД, ДТП произошло 15 февраля в 16:43. 49-летний водитель автомобиля Toyota Corolla наехал на 37-летнюю женщину во дворе дома на улице Александра Чистякова.

«Женщина вышла с коляской из подъезда. Пройдя несколько метров, она спросила у мужчины за рулем Toyota Corolla о его мотивах припарковаться в неположенном для этого месте. В любом случае водителю это не понравилось, и, развернувшись, он просто решил наехать на девушку, заодно зацепив и коляску с ребенком», — пишут очевидцы в сообществе «АСТ-54».

В результате женщину с переломом правой ноги доставили в больницу. На данный момент полиция устанавливает обстоятельства аварии.

Напомним, в Иркутске полицейские разбираются в обстоятельствах не совсем обычного ДТП, в котором пострадала школьница.

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