«Не выдержал самоизоляцию»: в Барнауле голый мужчина бросился на человека

Жильцы квартала «Лазурный 1» сняли на видео перфоманс, который устроил в их дворе голый мужчина. Он бегал по дороге, ползал у машин и бросился на человека.

Ролик появился в группе «Подслушано Барнаул». Автор пишет, что «еще один не выдержал самоизоляцию», хотя, как отметили многие комментаторы, причиной такого поведения могут быть наркотики.

Мужчина ползал по асфальту и получил травмы — его руки были в крови. Также нарушитель порядка накинулся на стоявшего неподалеку мужчину. По записи не ясно, был ли он сотрудником правоохранительных органов, которые прибыли на место.

Дебошира задержали. На место выезжала и скорая помощь.

Ранее altapress.ru разговаривал с главным психиатром Алтайского края и узнал, почему люди ведут себя неадекватно на улице.