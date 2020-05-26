Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 мая 33°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

«Не выдержал самоизоляцию»: в Барнауле голый мужчина бросился на человека

Жильцы квартала «Лазурный 1» сняли на видео перфоманс, который устроил в их дворе голый мужчина. Он бегал по дороге, ползал у машин и бросился на человека.

Неадекватный мужчина в квартале "Лазурный".
Неадекватный мужчина в квартале "Лазурный".
Скриншот видео "Подслушано Барнаул"

Ролик появился в группе «Подслушано Барнаул». Автор пишет, что «еще один не выдержал самоизоляцию», хотя, как отметили многие комментаторы, причиной такого поведения могут быть наркотики.

Мужчина ползал по асфальту и получил травмы — его руки были в крови. Также нарушитель порядка накинулся на стоявшего неподалеку мужчину. По записи не ясно, был ли он сотрудником правоохранительных органов, которые прибыли на место.

Дебошира задержали. На место выезжала и скорая помощь.

Ранее altapress.ru разговаривал с главным психиатром Алтайского края и узнал, почему люди ведут себя неадекватно на улице.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость