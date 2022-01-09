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Происшествия

Неадекватная парочка забыла ребенка в такси, а потом угрожала водителю

6 января в Новосибирске произошел неприятный инцидент — водителю такси пришлось с помощью полиции успокаивать двух родителей, которые навеселе вели себя в машине неадекватно. Правда теперь самому таксисту может грозить преследование.

Автомобиль. Такси.
Автомобиль. Такси.
pixabay.com.

О случившемся он написал в сообществе «Инцидент Новосибирск».

Я таксист, 6 января со мной приключилась вот такая история: пассажирами была пьяная пара с ребенком, женщина неоднократно открывала двери прямо на ходу создавая аварийные ситуации. В конце концов на мой крик с просьбой больше так не делать, ее муж начал хватать меня за одежду и за ручку КПП, мешать мне вести автомобиль, в общем, вести себя агрессивно. Я изменил маршрут и приехал к отделу полиции. У отдела стояла машина Росгвардии, остановились возле нее. Я попросил сотрудника высадить данных товарищей. Мужчина и женщина вышли. Я сел обратно в авто и собирался его убрать с проезжей части. Мужчина кинулся ко мне с криками и угрозами. Ну и я решил вовсе уехать, т. к. причины заявление писать не было: никаких травм или повреждений они мне не причинили", — рассказал мужчина.

По его словам, ребенка на заднем сидении он не заметил. Когда его догнали сотрудники полиции и попросили вернуться, парочки на месте уже не было. Отец ребенка появился позже. Водитель такси говорит, что тот угрожал расправой и требовал завести уголовное дело по факту похищения ребенка.

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