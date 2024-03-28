Небо Амурской области окрасилось в оранжево-желтые цвета

В Благовещенске жители заметили, что небо окрасилось в рыжий цвет. На улицах, строениях и автомобилях оседает песок.

У местных жителей возникают проблемы с дыханием.

Однако в Амурском гидрометцентре заявили, что песчаные бури в Монголии и Китае будут оказывать влияние на территорию Приамурья еще несколько дней. А местным жителям рекомендуют не выходить без надобности на улицу.

Ранее сообщалось, что в затопленном руднике в Приамурье продолжают находиться люди.

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