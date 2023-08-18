Недовольный клиент подрался с молодым сотрудником Ozon из-за долгого ожидания

Возмущенный клиент решил проучить 17-летнего сотрудника Ozon из-за долгого ожидания заказа. Между ними завязалась драка прямо в пункте выдачи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash .

Инцидент произошел в московском торговом центре "Столица".

30-летний мужчина пришел в пункт выдачи за своим заказом. 17-летний сотрудник попросил подождать, пока он пробьет поступившие коробки. Однако ожидание затянулось на 30 минут.

Не выдержав, клиент возмутился долгой задержке. Однако сотрудник не отреагировал на претензию и продолжил пробивать коробки. Тогда мужчина решил проучить парня, затолкал его в примерочную кабинку, и между ними завязалась драка.

Двух мужчин остановил подоспевший охранник ТЦ. Прибывшая на место полиция забрала и клиента, и сотрудника. Также парень снял побои и написал на клиента заявление.