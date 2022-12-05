Недовольный сибиряк ударил ножом продавца магазина

По информации ведомства, покупатель высказал недовольство продавцу по поводу обслуживания. Выяснять отношения мужчины начали на улице. Внезапно 25-летний продавец магазина получил несколько ударов ножом.
При виде охранников подозреваемый скрылся с места преступления. Задержанным оказался 42-летний местный житель.
Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Проводится расследование и решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее житель Алтая пострадал от рук ревнивого односельчанина.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь