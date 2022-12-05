5 декабря
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Происшествия

Недовольный сибиряк ударил ножом продавца магазина

Инцидент произошел на ул. Ипподромской в Новосибирске 1 декабря. Мужчину не устроило обслуживание, и он схватился за нож, сообщают в ГУ МВД по региону.

Кровь. Нож
Кровь. Нож
СС0

По информации ведомства, покупатель высказал недовольство продавцу по поводу обслуживания. Выяснять отношения мужчины начали на улице. Внезапно 25-летний продавец магазина получил несколько ударов ножом.

При виде охранников подозреваемый скрылся с места преступления. Задержанным оказался 42-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Проводится расследование и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее житель Алтая пострадал от рук ревнивого односельчанина.

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