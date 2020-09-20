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Происшествия

Неизвестные художники разрисовали ночью в Барнауле вход в известный магазин

Случай ночного, по всей вероятности, вандализма зафиксирован в День города в Барнауле. Неизвестные разрисовали вход в магазин экспресс-доставки «CDEK» на ул. Советской.

Испортили фасад магазина в Барнауле.
Испортили фасад магазина в Барнауле.
"Афиша. Барнаул". Инстаграм

В результате реализации молодой энергии магазину нанесен серьезный репутационный и финансовый ущерб. Фасад придется оформлять заново.

Мотивы поступка молодых «художников» остались неизвестными.

«Посылка не пришла», — шутят одни остряки-комментаторы.

«Думаю, это делает тот, кто не любит свой город, не уважает чужой труд. Наверное, когда-нибудь им будет стыдно за свои поступки» — отмечают другие.

«Да просто молодежи нечем заняться», — констатируют третьи.

Об инциденте сообщил инстаграм-канал «Афиша. Барнаул».

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