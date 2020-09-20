Неизвестные художники разрисовали ночью в Барнауле вход в известный магазин

В результате реализации молодой энергии магазину нанесен серьезный репутационный и финансовый ущерб. Фасад придется оформлять заново.
Мотивы поступка молодых «художников» остались неизвестными.
«Посылка не пришла», — шутят одни остряки-комментаторы.
«Думаю, это делает тот, кто не любит свой город, не уважает чужой труд. Наверное, когда-нибудь им будет стыдно за свои поступки» — отмечают другие.
«Да просто молодежи нечем заняться», — констатируют третьи.
Об инциденте сообщил инстаграм-канал «Афиша. Барнаул».