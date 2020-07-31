«Офизичить» эмоции. Барнаульская художница Ксюша Каспер рассказала, как искусство делает человека свободным

Работы стрит-художника, дизайнера и координатора выставок «Республики ИЗО» Ксюши Каспер можно было видеть на молодежных выставках в Барнауле и Новосибирске, в персональной экспозиции в музее «Город», на улицах краевой столицы и даже на одежде. Произведения молодой художницы легко узнать по графичным лицам из непрерывных линий. Сегодня она рассказывает «Афише» о том, что ее вдохновляет.

Лица и линии

— Как и когда ты начала рисовать?

— Я ходила в кружок рисования, а потом в художественную школу. Мне нравилось рисовать и учиться этому. Я стала смотреть на мир по-другому, замечать мелочи, видеть красоту в простоте. Даже прогуливала уроки в основной школе, чтобы выучить все картины к экзамену по истории искусств.

— Как выбрала себе стиль?

— Он появился случайно, когда я перестала даже греть голову об этом. Наблюдала за художниками, видела и отличала их стили. И мне всегда было интересно, как они к этому пришли. Помню, даже спрашивала.

А потом перестала думать, просто пробовала, экспериментировала с техниками. Нравилась и живопись, и коллажная аппликация. Сочетание цветов, геометрических фигур, абстракция, супрематизм, сюрреализм, кубизм, футуризм, минимализм и многие другие стили. Я поглощала все эти темы, но не знала, что мне реально близко. Искусство — это слишком широко. Полная свобода действий. Это меня сильно цепляло.

Ксюша Каспер и ее работы. vk.com.

— Почему ты решила рисовать лица?

— Я сидела на парах, всегда рисовала что-то на полях и потом заметила много линий и лица. Там был какой-то хаос всего. Мне было сложно объяснить на тот момент, почему лица из непрерывающихся линий частят у меня на полях. Возможно, потому, что меня всегда волновали люди.

Но мне не особо нравился хаос. Много было лишнего. Я озадачилась, как все упростить, превратить во что-то более минималистичное и гармоничное. Стала пробовать, выставлять в соцсети с целью просто показать. Было интересно, как воспримут творчество люди, и получила отклик — предложили порисовать такое на шоперах.

Сейчас я рисую исключительно в том стиле, в котором меня узнают. Изменяю его, экспериментирую, превращая в новые формы, но суть остается прежней.

Ксюша Каспер и ее работы. vk.com.

Одинокая рожа на двери

— Ты рисуешь свои эмоции?

— Да, если это работы «фристайло». В них я многое переживаю, пропускаю через себя. Вспоминаю, что меня волнует, какой сегодня день и что в нем было хорошего, а что плохого. Как я могу «офизичить» свою эмоцию в предмет и перенести на бумагу, фанеру, холст. Порой я общаюсь с картиной, у нас будто возникает диалог.

— А есть самая эмоциональная работа?

— Наверно, это «Мне разбили сердце, баблгамские мечты лопнули». Это была подготовка к персональной выставке в музее «Город».

У этой картины есть небольшая история: она написана на двери. Просто ненужная дверь, которая стояла у нас в огороде, а я, как обычно, калякала на всем, что попадалось под руку. На ней был рисунок весьма примитивный, просто одинокая рожа. Я проходила мимо, думала, что нужно что-то сделать на выставку, посмотрела на нее, и тут — бах! Осенило, что вот оно — то самое.

В процессе рисования я будто вспомнила все, что было в моей жизни, всю свою восприимчивость к этому миру, всю боль. Но даже так мне нравилось. Мы с этим произведением нашли какой-то коннект, так думаю. Она отражала какую-то часть меня. Мы с ней будто шли вместе, в такт.

Ксюша Каспер и ее работы. vk.com.

— По-твоему , какую роль играет искусство в жизни?

— Для меня это атрибут свободы, когда идея становится материализованной. Мне кажется, нужно перестать смотреть на искусство как средство наслаждения, надо рассматривать его как одно из условий человеческой жизни, тогда оно обретает совершено другую смысловую нагрузку.

Дико удивлена

— Как ты попала в «Республику ИЗО»?

— Я часто приходила на открытия выставок и лекции. Мечтала о том, чтобы помогать там чем-нибудь, быть вовлеченной в эту культурную сферу.

Тогда галерея готовила выставку «Собрание 6» и набирала волонтеров, мне предложили поработать.

— Чем занимается координатор выставок?

— Мы делаем этикетаж к работам, развешиваем картины, создаем экспозицию всего пространства, организовываем мероприятия, публикуем и транслируем наши выставки и все, что у нас проходит. Мне нравится этим заниматься. В нашем городе, оказывается, полно художников, о которых я никогда не знала.

Ксюша Каспер и ее работы. vk.com.

— Как пришла идея устроить свою выставку?

— Я участвовала в биеннале «Аз.Арт.Сибирь — 2019» с одной работой. Так страшно было идти на выставком, готовила себя морально, что работу не возьмут. Когда биеннале прошла, мне написали из музея «Город» с неожиданным предложением устроить персональную выставку.

Честно, была дико удивлена и не верила, что такое возможно. Мне казалось, такое только для солидных художников. Долго не могла отнестись как-то серьезно. Была большая приятная суматоха с подготовкой.

13 июля 2019 года прошло открытие выставки Freedom. Там было 19 работ. Я получала очень приятные сообщения от людей, многие отмечали меня в соцсетях, я до сих пор в шоке и вдохновлена всей этой энергией и большим откликом.

Ксюша Каспер и ее работы. vk.com.

Марс и монетизация

— Если представить , что все творческие люди с другой планеты , какая тогда планета твоя?

— Моя мама всегда говорила, что я не от мира всего, что, мол, НЛО-шка. Говорила, что я с Марса. Поэтому пусть будет Марс.

— Творчество или деньги?

— В первую очередь важнее творчество. Я больше делаю для себя, но могу «проститься» со своим творением, если оно кому-то интересно. Никогда не было мысли: «сделаю какую-нибудь штучку так, чтобы ее захотели купить». Наверное, можно монетизировать свое творчество, но пока не имею представления как.

Ксюша Каспер и ее работы. vk.com.

Люди как вдохновение

— Помимо прочего , ты рисуешь на одежде. Зачем?

— Мне всегда хотелось давать новую жизнь одежде, преобразовывать ее во что-то новое. Всегда думала, что нужно что-то добавить на ткань, придавая ей какую-то атмосферность или настроение. Делаю просто классные вещи для себя и знакомых.

— Для кого ты рисуешь?

— Для всех! Для тех, кого привлекает то, что я делаю. Всегда рада сделать вещь в своем духе. Чаще это что-то линейное, минималистичное и простое, чтобы оно гармонировало с одеждой. У меня есть заказы в Instagram.

Ксюша Каспер и ее работы. vk.com.

— Что вдохновляет для работы?

— Вдохновение везде, просто нужно замечать. Меня вдохновляют многие вещи: люди, предметы, пусть это будет даже просто желтый пакет или дорожный знак на улице.

Помню, поначалу я долго запутывалась в линиях, не соображала, куда вести. Нужно было набивать руку каждый день. Казалось, что, если перестану рисовать, значит, что-то потеряю, упущу, забуду. Поэтому всегда, если мне под руку попадается лист, я не теряю возможности и рисую.

Энергию придают люди. Я вижу силу, эмоции интересных и творческих личностей. Порой даже цвет, который я вижу вокруг себя, заставляет чувствовать радость. Хочется бахнуть эту краску на холст.

Ксюша Каспер и ее работы. vk.com.

Всегда могут сломать

— Ты пробовала себя в стрит-арте. Чему тебя научило уличное искусство?

— Мне всегда нравилось взаимодействовать с улицей. Я люблю наблюдать, как граффити превращается во что-то глобальное и мощное.

Зимой появилась идея нарисовать что-нибудь на стене погребов в моем районе. Весной мы с другом еще раз рассматривали эти стенки, ему понравилась идея, и мы решили, что рисуем. Договорились с людьми, которые владеют этими погребами, и стали экспериментировать. На такой большой поверхности я еще не работала.

Прошло совсем немного времени, и рисунок испортили.

Ксюша Каспер и ее работы. vk.com.

— И как ты к этому отнеслась?

— Сначала была в шоке. Очень обидно. Но потом я поняла, то тут нечего расстраиваться. То, что с рисунком произошло, — это очевидный случай. И так будет всегда и везде, потому что это улица. У нее нет правил, поэтому легально сделано что-то или нелегально — готовься, что могут закрасить, сломать, снеси.

Временность уличного рисунка — это и сильная, и слабая его стороны. Именно она делает работу живой. Для меня был важен процесс — время, когда я все это делала, о чем думала, что чувствовала, стоя у этой стены.

Ирина Пинчук