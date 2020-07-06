Пьяные птицы, веселые волки. Какие свежие книжные новинки можно прочитать этим летом

«Редакция Елены Шубиной» анонсировала выпуск летних печатных новинок. Романы, документалистика, публицистика и даже путеводитель по книжному миру — в обзоре «Афиши».

«Таинственная карта», Галина Юзефович

Один из самых известных литературных критиков Галина Юзефович написала книгу, которая будет интересна всем, кто любит читать. Это остроумный путеводитель по запутанному миру книг.

По своей сути — это сборник рецензий. В первой главе автор рассуждает о творчестве Виктора Пелевина, во второй — о современной фантастике, в третьей — о детективе, в четвертой — о книгах с героями-подростками, в пятой — о «легком» чтении, в шестой — о недавно переведенных на русский язык зарубежных изданиях и в седьмой — о книгах, раскрывают современную эпоху.

«Имя рек», Захар Прилепин

Прозаик и общественный деятель Захар Прилепин предлагает читателю обсудить наболевшие вопросы.

В своей книге он пристально рассматривает российскую историю от Киевской Руси до наших дней, крупных политических деятелей и вечные ценности.

«Петля», Роман Сенчин

Новая проза от лауреата премий «Большая книга» и «Ясная поляна» затрагивает тему перемен, которых хотят не только подростки, но и взрослые состоявшиеся люди.

В сборнике 11 рассказов, самый резонансный из них — «Петля». Некоторые критики считают, что он основан на реальных событиях из жизни журналиста Аркадия Бабченко, который инсценировал собственную смерть.

«Русофил», Александр Архангельский

Книга о знаменитом французском слависте Жорже Ниве, чья жизнь была насыщена яркими событиями.

Он пережил и высылку из СССР, арест невесты, ранение в Алжире. Был знаком с Пастернаком, Солженицыным, дружил с диссидентами. Это история о большом герое на фоне большой истории.

«Секретики», Петр Алешковский

Это книга о людях, чье детство пришлось на 1960−1970-е годы.

Автор путешествует по лабиринтам своей памяти. Московские дворы и советская школа, подростковые бунты и семейные тайны, джинсы и пластинки «Битлз»… Автор исследует прошлое как «секретики», которые дети прятали во дворе.

«Миражи советского», Антон Долин

Книга одного из самых востребованных критиков Антона Долина о кино.

Как и у Юзефович, это сборник рецензий на фильмы, вышедшие за последние два десятилетия и посвященные событиям советской истории.

Долин размышляет, почему современных режиссеров до сих пор волнует темы войны, оттепели, застоя, диссидентства, сталинских репрессий, космических завоеваний и спортивных побед советских атлетов.

«Пьяные птицы , веселые волки», Евгений Бабушкин

В издании собраны сказки, притчи и пьесы о современных чудаках, которые живут среди нас.

Читатели попутешествуют по улочкам Москвы и Берлина, побывают в шикарных отелях и заброшенных деревнях.