7 марта
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Неизвестные изощренным способом украли фуру с тюльпанами

ЧП перед 8 марта произошло в подмосковном Домодедове — украли грузовик тюльпанов.

Поля тюльпанов в Нидерландах
Поля тюльпанов в Нидерландах
из открытых источников в интернете

Злоумышленники подогнали свой фургон к КамАЗу, переместили цветы из одной машины в другую и скрылись.

Инцидент произошел на одном из местных рынков, сообщает ТАСС.

Сумма похищенного составляет 3 млн рублей, указывает bfm.ru.

Ранее бийский романтик наглым образом украл для возлюбленной букет хризантем. Продавец сообщила в полицию о том, что неизвестный открыто похитил букет. Мужчина сначала попросил собрать цветочную композицию, а когда букет был готов, сообщил, что у него нет денег.

Вместо оплаты он предложил свой мобильный телефон, но флорист отказалась.

Тогда мужчина просто забрал цветы и ушел.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость