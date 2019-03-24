Неизвестные уничтожили две деревни и расстреляли больше сотни мирных жителей в Мали

Вооружённые люди напали на населённые пункты возле города Банкас в центральном Мали и убили по меньшей мере 134 пастуха народа фулани. Подробности сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.

О том, что произошло, журналистам рассказал мэр Банкаса Мулай Гуиндо. Неизвестные в одежде охотников донзо напали на деревни Огассагу и Велингара в ночь на 23 марта. Деревня Огассагу была разрушена полностью, в ней нашли тела 134 погибших, включая стариков, женщин и детей.

Жертвы есть и в Велингаре, но их число пока неизвестно.

Жители Огоссагу считают, что это нападение — месть за гибель военнослужащих при атаке боевиков на военный лагерь. Как сообщает REGNUM, 17 марта военный лагерь вблизи поселения Диура в центральном Мали подвергся нападению боевиков местной исламистской группировки. Погибли 23 военнослужащих.