Неизвестные обстреляли автомобиль российской певицы Натальи Власовой

Автомобиль певицы Натальи Власовой обстреляли в Москве, пока она выступала с сольным концертом в Иваново. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Когда артистка прибыла в Москву после сольного концерта в Иваново, то обнаружила следы от пуль на своей машине.

По данным «Комсомольской правды», автомобиль стоял возле дома на закрытой территории в районе Садового кольца. Рядом стоявшие автомобили также попали под обстрел.

PR-менеджер Власовой Андрей Карпов заявил, что певица уже обратилась в полицию и написала заявление в прокуратуру.

«Наталия очень негодует по поводу этого инцидента. Совершенно непонятно, кому это было нужно», — сообщи он.

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