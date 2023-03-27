27 марта
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Происшествия

Неизвестные обстреляли автомобиль российской певицы Натальи Власовой

Автомобиль певицы Натальи Власовой обстреляли в Москве, пока она выступала с сольным концертом в Иваново. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Пистолет, оружие.
Пистолет, оружие.
CC0

Когда артистка прибыла в Москву после сольного концерта в Иваново, то обнаружила следы от пуль на своей машине.

По данным «Комсомольской правды», автомобиль стоял возле дома на закрытой территории в районе Садового кольца. Рядом стоявшие автомобили также попали под обстрел.

PR-менеджер Власовой Андрей Карпов заявил, что певица уже обратилась в полицию и написала заявление в прокуратуру.

«Наталия очень негодует по поводу этого инцидента. Совершенно непонятно, кому это было нужно», — сообщи он.

Ранее американский актер Арнольд Шварценеггер сбил девушку, ехавшую на велосипеде, в Западном Лос-Анджелесе, США.

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