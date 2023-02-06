Шварценеггер сбил велосипедистку, внезапно выскочившую на дорогу

Источники в полиции сообщают, что Шварценеггер не виноват в аварии. По словам источников, велосипедистка слишком резко повернула на полосу перед автомобилем актера, из-за чего он не успел затормозить, хотя скорости не превышал.
Девушку доставили в больницу. Известно, что она находится в стабильном состоянии. Наличие алкоголя или наркотиков в ее организме не обнаружили.
Отмечается, что после аварии Шварценеггер взял велосипед пострадавшей, прикрепил его к своей машине и отвез в местный веломагазин, чтобы починить.
Ранее стало известно, что актер Виктор Логинов, сыгравший Гену Букина в сериале «Счастливы вместе», приехал с женой в Иркутск на отпуск.
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