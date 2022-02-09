Неизвестные с битами напали на «Пятерочку» и убили кассира

Погибла работница магазина, пытавшаяся помешать злоумышленникам.
Кассир торгового предприятия скончалась на месте, директор магазина и ее муж доставлены больницу с черепно-мозговыми травмами и сотрясением мозга.
Преступление было совершено в «Пятерочке» в селе Новопетровское, уточняет Mash.
По данным «112», подозреваемых в разбое установили и задержали.
Лица, которые могут быть причастны к грабежу, пытались укрыться в деревне Чесноково.
Возраст вероятных грабителей — от 19 до 24 лет., пишет Газета.Ru
Они украли из «Пятерочки» 200 тыс. руб., ведется расследование.
Ранее сибиряки с мачете напали на семью из-за младенца, брошенного в машине.