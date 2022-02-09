Неизвестные с битами напали на «Пятерочку» и убили кассира

Неизвестные в масках и с битами напали на магазин в подмосковной Истре, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Погибла работница магазина, пытавшаяся помешать злоумышленникам.

Кассир торгового предприятия скончалась на месте, директор магазина и ее муж доставлены больницу с черепно-мозговыми травмами и сотрясением мозга.

Преступление было совершено в «Пятерочке» в селе Новопетровское, уточняет Mash.

По данным «112», подозреваемых в разбое установили и задержали.

Лица, которые могут быть причастны к грабежу, пытались укрыться в деревне Чесноково.

Возраст вероятных грабителей — от 19 до 24 лет., пишет Газета.Ru

Они украли из «Пятерочки» 200 тыс. руб., ведется расследование.

Ранее сибиряки с мачете напали на семью из-за младенца, брошенного в машине.