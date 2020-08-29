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Происшествия

Сибиряки с мачете напали на семью из-за младенца, брошенного в машине

Двое жителей Омска вооружились мачете и палкой и напали на семейную пару, которая оставила младенца в автомобиле. Мужчин возмутил плач ребенка. Инцидент произошел весной 2020 года, но известно о нем стало только сейчас, пишет sib.fm.

Ребенок, грусть
Ребенок, грусть
СС0

Как сообщает издание, омичи оставили своего полуторагодовалого ребенка одного в автомобиле, а сами пошли в магазин. В это время рядом оказался жилец дома, рядом с которым было припарковано авто. Плач возмутил мужчину, и с помощью тесака он разбил в машине стекла, после чего напал на отца ребёнка.

Позже к нападавшему присоединился его друг. Он также набросился на прохожих, которые пытались разнять драку, сообщает pdmnews.ru.

В настоящее время полиция проводит расследование по факту драки. Изучаются камеры наружного наблюдения и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Нападавшим может грозить срок до 10 лет.

В июле в Барнауле скончался участник массовой драки, получивший от боксера удар сзади по голове.

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