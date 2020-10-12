Неизвестные сняли со счета 73-летнего жителя Алтайского края почти 2 млн рублей

Мужчине позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками службы безопасности банка и заявили, что счет необходимо застраховать.
Доверчивый мужчина выполнил все рекомендации мошенников, назвав коды, которые поступали ему на сотовый телефон для совершения банковских операций, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Вскоре со счета пропали все накопления.
В полиции возбудили уголовное дело и в очередной раз напомнили: перепроверяйте информацию, поступающую от неизвестных людей.
Ранее сообщалось, что мошенники представляются сотрудниками налоговой службы и вымогают у жителей Алтайского края деньги.