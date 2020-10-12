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Происшествия

Неизвестные сняли со счета 73-летнего жителя Алтайского края почти 2 млн рублей

В Алейском районе расследуют дело о мошенничестве после того, как у 73-летнего пенсионера со счета пропали почти 2 млн рублей.

Мужчина с телефоном.
Мужчина с телефоном.
СС0

Мужчине позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками службы безопасности банка и заявили, что счет необходимо застраховать.

Доверчивый мужчина выполнил все рекомендации мошенников, назвав коды, которые поступали ему на сотовый телефон для совершения банковских операций, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Вскоре со счета пропали все накопления.

В полиции возбудили уголовное дело и в очередной раз напомнили: перепроверяйте информацию, поступающую от неизвестных людей.

Ранее сообщалось, что мошенники представляются сотрудниками налоговой службы и вымогают у жителей Алтайского края деньги.

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